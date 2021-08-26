Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Aleyna Tilki kardeşi Ayça Tilki'ye yapılan eleştirilere isyan etti: Sıra kardeşimde mi! - Magazin haberleri

Aleyna Tilki isyan etti: Benden sonra sıra kardeşimde mi!

Genç popçu Aleyna Tilki, kız kardeşi Ayça Tilki hakkında yapılan eleştiriler karşısında adeta çılgına döndü. Konuyla ilgili konuşan Tilki, "Belli ki çocukluğunda fena hırpalanmış, hıncını çocuktan çıkarıyor. Ben de hırpalandım ama size benzemeyi seçmedim! Ben 16 yaşımdayken beni kötü ruhunuza alet ettiniz, sıra kardeşimde mi! Pislikler, gizli sapıksınız siz!" diye isyan etti

26.08.2021 - 10:29 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla adeta ateş püskürdü.

  • "BEKİ KÖTÜ RUHUNUZA ALET ETTİNİZ!"

    16 yaşındaki kardeşi Ayça Tilki'ye yapılan eleştiriler karşısında çılgına dönen ünlü şarkıcı, "Belli ki çocukluğunda fena hırpalanmış, hıncını çocuktan çıkarıyor. Ben de hırpalandım ama size benzemeyi seçmedim! Bana istediğinizi yazabilirsiniz ama bazı yerlerde kardeşim hakkında garip eleştiriler görüyorum. Ben 16 yaşımdayken beni kötü ruhunuza alet ettiniz, sıra kardeşimde mi! Pislikler, gizli sapıksınız siz!" sözleriyle isyan etti.

  • "KALBİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

    Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı, "Aleyna Tilki magazin figürü olmaya başladı' diyorlar" sözleriyle eleştirildiğini söylemişti.

    Tilki, konuyla ilgili, "Ben onlara çok gülüyorum. Eskiden de her gün manşetlerde değil miydim? Zaten ben hep böyle anıldım, hep magazin figürüydüm ve hep konuşuldum. Her zaman formüllü şeyler yapmak yerine bazen de gönlümü görsünler isteyemez miyim? Hep bir formül yaparsam kalbin ne yapacak? Kalbimden geleni yapacağım." diye konuşmuştu.

  • "PARALEL EVRENDE İÇİME ÖYLE DOĞDU"

    Eleştirilere kızmadığını ancak gönlüne göre hareket ettiğini açıklayan 21 yaşındaki şarkıcı, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    Kızmadım... Çıktığım günden beri eleştirilmeyen tek günüm olmadı. Mesela Tarkan'a sorsana; her şarkısı tutmuş mu adamın? Tutmamıştır ama o bir efsane! Bazen gönlünden geleni yapıyor, bazen de insanların istediği şeyi. Robotla evlendim, belki herkes öyle bir şey yapmamı istemedi ama belki de paralel evrende öyle bir hikaye içime doğdu. Beni eleştirebilirler, kalbimi ve hissettiklerimi asla eleştiremezler...

  • "EVLENİYORUM!" DEMİŞTİ

    Şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda Instagram'dan yayınladığı "Evleniyorum" paylaşımının ardından çok konuşulanlar listesinde ilk sırada yer almış ve gönderisi merak uyandırmıştı.

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.