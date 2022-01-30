"KENDİMİ SAHİPSİZ HİSSETTİM!"

Genç popçu daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Aralarda espriye vuruyorum ama çok etkilendim bu durumdan. Duygumu saklamaya çalışıyorum. Tehdit altındayım daha doğrusu tek ben değil, kadınlar olarak tehdit altındayız. Özellikle kadınların taciz edilebilmesi sanki çok normal şu anda. Kadın cinayeti, kadın tacizi haberlerini o kadar çok görüyoruz ki... Kadınları korumak, kollamak için teşvik ediniliyor. İstiyorumki biri çıksın artık 'Kadınlara bir şey yapılmayacak, çok sıkı yaptırımlar olacak!' böyle bir şey konuşsun, içimize su serpsin istiyorum. Başıma bu olaylar geldi. Kendimi sahipsiz hissettim. Beni, tüm kadınları sahiplenmek gerek. Lütfen biz kadınlara sahip çıkın!