Tarkan'dan sonra Merve Boluğur'un da hayranı Burak Dayı ile aşk yaşamasından sonra çok fazla teklif aldığını söyleyerek şu sözleri yayınlamıştı:

Haha ünlülerin hayranlarıyla sevgili olduğu haberleri çıktıkça, mesaj kutumdaki mesajlar ikiye katlanıyor... Ama ben hepinizin sevgilisiyim. Üzgünüm.