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        Alex Pritchard, Sivasspor’a imzayı attı

        Sivasspor, kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu Alex Pritchard için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Alex Pritchard, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Şu anda çok heyecanlıyım ve taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 19:51 Güncelleme: 01.07.2024 - 19:53
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        Alex Pritchard resmen Sivasspor'da!
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        Sivasspor, İngiltere Championship’ten Division 1’e düşen Birmingham City’den transfer edilen Alex Pritchard için Sivas 4 Eylül Stadyumunda imza töreni düzenledi. Törende, Kulüp Başkan Vekili Bahattin Eken, As Başkanlardan Burak Özçoban ve gazeteciler yer aldı.

        "ALEX PRİTCHARD, MÜCADELECİ RUHU VE OYUN ZEKASIYLA TANINMIŞ BİR İSİM"

        Başkan Vekili Eken yaptığı konuşmada, “Bugün burada kulübümüz için önemli bir adımı atmak ve büyük bir yeteneği kadromuza katmak üzere toplandık. İngiltere futbolunun yetenekli oyuncularından biri olan Alex Pritchard'ı Sivasspor ailesine dahil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Alex Pritchard, futbol kariyerinde gösterdiği performansla, mücadeleci ruhu ve oyun zekasıyla tanınan bir isimdir. Kendisinin saha içinde ve dışında takımımıza büyük katkılar sağlayacağına inancımız tamdır. Transfer sürecinde büyük emek veren Gökhan Karagöl’e ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda, taraftarlarımıza da bu süreçte gösterdikleri sabır ve destek için teşekkür ediyorum. Sivasspor olarak ligde başarılı olmak için çalışıyoruz. Alex Pritchard gibi kaliteli oyuncuları kadromuza katarak, bu hedeflere ulaşma yolunda önemli adım atıyoruz. Alex Pritchard’a, Sivasspor’a hoş geldin diyor ve kırmızı-beyazlı formamız altında başarılı, sakatlıksız bir sezon geçirmesini diliyorum. Birlikte nice zaferlere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

        "BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"

        Sivasspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Alex Pritchard ise, şu ifadeleri kullandı:

        “Bu transferde çaba gösteren Gökhan Karagöl beye ve menajerlerime teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte elimden gelenin en iyisini yapıp yeni maceramda başarılı olmak istiyorum. Kariyerimde ilk defa İngiltere dışında oynayacağım. Dışarıda oynayıp kendime yeni şeyler katmak istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Şuanda çok heyecanlıyım ve taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Geçtiğimiz sene de benimle alakalı bir ilgi vardı ama bu futbol gerçekleşmedi maalesef. Türkiye ligi de oldukça güçlü ve mücadeleci bir lig. Biz Avrupa’ya gitmek için elimizden geleni yapacağız.”

        Konuşmaların ardından 31 yaşındaki futbolcu, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

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