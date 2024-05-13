Alevler sıçradı! Peş peşe yandılar

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Bursa'da park halinde otomobil alev topuna döndü. Büyüyen alevler park halindeki başka bir servis aracına sıçrarken itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İHA'nın haberine göre olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı.

SERVİS ARACINA DA SIÇRADI Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Büyüyen alevler otomobilin hemen yanında bulunan servis aracına da sıçradı. REKLAM

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.