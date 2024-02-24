SON DAKİKA HABERİ: Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı! - Manisa haberleri

SON DAKİKA HABERİ: Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı! - Manisa haberleri

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Manisa'da yürek yakan olay, Alaşehir ilçesi, Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİBİ KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

GÜLDENİZ'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU Evde yapılan incelemede Güldeniz Aşçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

EVE MİSAFİR OLARAK GELMİŞ Aşçı'nın Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet ettiği ve bir kuaförün yanında çalıştığı, eve misafir olarak geldiği öğrenildi. "KAHVALTI HAZIRLAMAK İÇİN GELDİ" Evin sahibi C.S, gazetecilere, evinde iki kardeşin kiracı olarak kaldığını, bu sabah Güldeniz Aşçı'nın eve gelerek kahvaltı hazırlayacağını söylediğini, kardeşlerin ise işe gittiğini öğrendiğini belirterek yangının nasıl çıktığının henüz belirlenemediğini ifade etti.