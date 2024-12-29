Alessandra Ambrosio sevgilisi Buck Palmer ile aşk tatilinde
Alessandra Ambrosio, kasım ayında aşkını ilan ettiği sevgilisi Buck Palmer ile ülkesi Brezilya'da tatile çıktı. Ünlü model, aşk pozlarını paylaştı
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Alessandra Ambrosio, kasım ayında ilişkisini ilan ettiği Avustralyalı erkek arkadaşı Buck Palmer ile aşk tatilinde.
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ABD'de yaşayan 42 yaşındaki Brezilyalı model, yeni yıl tatili için sevgilisiyle Brezilya’ya gitti. Ünlü model, Buck Palmer ile plajda öpüştükleri fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı.
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Alessandra Ambrosio, bir süre önce de Hawaii'nin Kauai Adası'nda yaptığı tatilden fotoğrafları paylaşmıştı.
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Avustralyalı bir mücevher tasarımcısı olan Buck Palmer aslında ünlüler dünyasına uzak bir isim değil.
Buck Palmer daha önce bir diğer ünlü Victoria’s Secret modeli Jessica Hart’ın kız kardeşi Ashley Hart ile evliydi. Kardeşi kadar ünlenmemiş olsa da Ashley Hart da uzun yıllar modellik yaptı.
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Alessandra Ambrosio'nun 2008 ila 2018 arasında nişanlı olarak ilişki yaşadığı iş insanı Jamie Mazur'dan iki çocuğu bulunuyor.
Kızı Anja, 2008'de; oğlu Noah, 2012'de dünyaya geldi.
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Alessandra Ambrosio'nun adı daha önce Alexander Smurfit (2024), Mohammed Al Turki (2024), Richard Lee (2021 - 2023), Nicolo Oddi (2018 - 2020), Raul Guterres (2018), Will Arnett (2015), Neymar (2014), DJ AM (2006), Robert Kubica (2006), Steven Allain (2005), Marcelo Boldrini (2001 - 2005) ve Giovani Borghetti (1995 - 1997) ile anıldı.
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