ALES sınavı ile ilgili gelişmeler öğrenciler tarafından sıkça takip ediliyor. ALES/2 geç başvuru tarihi 4 Kasım yani yarın yapılacak. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda 130 lira olan sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenmektedir. Peki, 2020 ALES/2 sınavı ne zaman?

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES /2 Sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde saat 10.15'de yapılacak. 4 Kasım 2020

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150

dakika (2,5 saat) olacaktır. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.



ALES NEDİR?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ÖSYM tarafından düzenleniyor.