ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi! 2024 ALES/1 sonuç tarihi
ALES sonuç tarihi gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından 21 Nisan Pazar günü yurt genelinde düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayan adaylar "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM ise ALES sonuç tarihini paylaştı. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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Bu yıl üç kez düzenlenecek ALES'in ilki bugün 21 Mart Pazar günü gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzunda yer alan bilgilerle ALES/1 sonuç tarihi de belli oldu. Peki, ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar haberimizin devamında...
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2024 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/1 sonuçları 10 Mayıs 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden ilan edilecek.
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ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2024 ALES/1 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden sorgulanabilecek.