Bu sene ÖSYM tarafından üç kez düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının ilki için beklenen gün geldi çattı. Sınava başvuruda bulunan adaylar ve yakınları bu kapsamda "ALES saat kaçta başlıyor, kaç bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...