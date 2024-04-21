Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem BAŞLADI! ALES saat kaçta bitiyor? ALES kaç dakika sürüyor, kaç soru var?

        ALES saat kaçta bitiyor? ALES kaç dakika sürüyor, kaç soru var?

        ALES için beklenen gün geldi çattı. Binlerce lisans mezunu, yüksek lisans ve akademik kariyer için girdiği sınavda katılımcıların yakınlarının gözleri "ALES saat kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor?" sorularına çevrildi. İşte, ALES soru sayısı ile sınav süresi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 10:44 Güncelleme: 21.04.2024 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bu sene ÖSYM tarafından üç kez düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarının ilki için beklenen gün geldi çattı. Sınava başvuruda bulunan adaylar ve yakınları bu kapsamda "ALES saat kaçta başlıyor, kaç bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...

        • 2

          ALES NE ZAMAN?

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.15’te başladı.

        • 3

          ALES KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

          Saat 10.15'te başlayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 150 dakika sürecek. Adaylar 12.05’den sonra sınav salonundan çıkabilecek. Sınav 12.45’te sona erecek.

        • 4

          ALES KAÇ SORU OLACAK?

          Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. ALES sınavında toplamda 100 soru sorulacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
        Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
        Dönüşlerin efendileri
        Dönüşlerin efendileri
        Boykot çağrısı ne kadar karşılık buldu?
        Boykot çağrısı ne kadar karşılık buldu?
        Livakovic'in yükselişi!
        Livakovic'in yükselişi!
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Habertürk Anasayfa