ALES ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı? ALES başvuru ekranı 2024
ALES sınav ve başvuru tarihi belli oldu. ALES/2 başvuruları 3 Haziran'da başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvurularını 12 Haziran'a kadar tamamlaması gerekiyor. Peki ALES ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı? ALES başvuru ekranı 2024
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ALES/2 başvuruları ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) sınav takvimine göre ALES sınavları için Temmuz ayı işaret edildi. Peki ALES ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı? ALES başvuru ekranı ve tüm detaylar
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ALES NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 28 Temmuz'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 12 Haziran'a kadar sınava başvurabilecek.
Adaylar, sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.
Adaylar, 28 Temmuz'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
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ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES/2 başvuruları ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
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