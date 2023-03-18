AA

Stanojevic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, tribünleri dolduran ve takımı destekleyen taraftara teşekkür etti.

Kendileri için çok güzel bir netice olduğunu ifade eden Stanojevic, "Galibiyetten dolayı çok memnunum. Galatasaray gibi uzun top, uzun aşırtmalarla başlayan, defans arkası pres yapan ve atak yapan bir takıma karşı gerçekten iyi bir performans sergiledik. Oyuncularımızın irade ve gayreti bizi bu noktaya getiren şey oldu diyebilirim." diye konuştu.

Stanojevic, beklentilerine uygun bir maç ortaya çıktığını aktardı.

İkinci yarıyı daha güzel bitirebileceklerini vurgulayan Stanojevic, "Diouf'la ilgili yaptığımız değişiklik bizim için maçın gidişatını değiştiren asıl nokta oldu. Burada bütün takımın enerjisini ve ambiyansını değiştirdik." şeklinde konuştu.

Geldiği günden bu yana takımla ilk kez galibiyet almasına ilişkin de konuşan Stanojevic, şöyle devam etti:

"Bugün çok mutluyuz. Fakat Konyaspor için bunun özel bir durum olduğunu, özel bir maç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü geçmişte de ciddi galibiyetlerimiz var. Birbirimize adapte olmak biraz zaman alacaktır. Çünkü yeniyim ve Konyaspor ile birbirimize adapte olacağız. İlerleyen zamanlarda daha iyi performans ortaya koyacağız."

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