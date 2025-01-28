KENDİLERİNİ MERKEZE ALMALARI ELEŞTİRİLDİ

Tanıtımın ardından Baldwin ailesine sosyal medyadan yağan tepkiler; "Bir oğul, en akıl almaz trajedide annesini kaybetti ve biz de bu trajedinin üstesinden gelmeye çalışıyoruz" sözlerine yönelikti. Çiftin, olayda kendilerini merkeze almaları ve asıl acı çekenin kendileri olduğunu ima etmeleri eleştirildi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bir ölümü program tanıtımı için kullanmak oldukça utanç verici. Özellikle de tetiği çeken sen olunca..." diye yazdı.

Bir kullanıcı, "Vay canına! Bakımlı bir çim ve havuzu olan malikanemde ağıt yakacağım" şeklinde alaycı bir ifade kulandı.

Bir başkası; "Eğer ünlü dünyasında yeterince üst sıralardaysanız, o zaman sadece bir şeylerden sıyrılmakla kalmaz, aynı zamanda kendi şovunuzu da yapabilirsiniz" sözleriyle tepki gösterdi.