Alec Baldwin ile Hilaria Baldwin'in aile programına tepki yağdı
Alec Baldwin ile ailesinin, evlerinin kapılarını açtığı TV programının tanıtımı büyük tepki topladı. Set kazasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldüren ünlü oyuncunun ve eşi Hilaria'nın olayla ilgili sözleri sert şekilde eleştirildi
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Ünlü oyuncu Alec Baldwin ve eşi Hilaria Baldwin, 'The Baldwins' adında realite şov programına başlıyor. 7 çocuklu ailenin hayatına odaklanan ve 23 Şubat'ta yayınlanacak olan programın tanıtımı büyük tepki çekti.
Baldwin çiftinin yedi çocuklu günlük hayatından kesitlerin görüldüğü tanıtımın en çarpıcı kısmı, ünlü oyuncunun 'Rust' filmi setinde kazayla görüntü yönetmenini öldürmesi olayının anlatıldığı anlardı.
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66 yaşındaki Alec Baldwin ile 12 yıldır evli olan 41 yaşındaki Hilaria, set kazasında hayatını kaybeden bir çocuk annesi Halyna Hutchins ile ilgili konuşurken, "Bir oğul, akıl almaz bir trajediyle annesini kaybetti" sözlerini sarf etti.
Hilaria, hüzünlü bir şekilde konuşurken, "Bu asla unutulacak bir şey değil ve biz bu süreçte ebeveynlik yapmaya çalışıyoruz" dedi.
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Ölümlü set kazasıyle ilgili konuşmaların geçtiği anlarda Alec Baldwin, gözyaşlarını sildikten sonra, eşine dönerek; "Dürüst olmak gerekirse, ruhumun derinliklerinde, sen ve bu çocuklar olmasaydı nerede olurdum bilmiyorum. Kötü anlarımız oldu ama temelimizi bulduk. Sağlamız ve burada birlikteyiz" dedi.
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2021'de 'Rust' filminin çekimleri esnasında elindeki silahla filmin yönetmeni Joel Souza'nın koluna tek bir kurşun sıkan ve görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i göğsünden vurarak ölümüne neden olan Alec Baldwin, 'kasıtsız adam öldürme' suçlamasıyla yargılandı ve geçen yıl 12 Temmuz'da davası düşürüldü.
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42 yaşında hayata veda eden Halyna Hutchins, geride acılı bir eş ve 12 yaşındaki Andros adında oğlunu bıraktı.
Sadece filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez-Reed'in 'kasıtsız adam öldürme'den 18 ay hapis cezasına çarptırıldığı ölümlü set kazasıyla ilgili TV programı tanıtımında sarf ettikleri sözler, Baldwin'lerin tepki çekmesine neden oldu.
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KENDİLERİNİ MERKEZE ALMALARI ELEŞTİRİLDİ
Tanıtımın ardından Baldwin ailesine sosyal medyadan yağan tepkiler; "Bir oğul, en akıl almaz trajedide annesini kaybetti ve biz de bu trajedinin üstesinden gelmeye çalışıyoruz" sözlerine yönelikti. Çiftin, olayda kendilerini merkeze almaları ve asıl acı çekenin kendileri olduğunu ima etmeleri eleştirildi.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bir ölümü program tanıtımı için kullanmak oldukça utanç verici. Özellikle de tetiği çeken sen olunca..." diye yazdı.
Bir kullanıcı, "Vay canına! Bakımlı bir çim ve havuzu olan malikanemde ağıt yakacağım" şeklinde alaycı bir ifade kulandı.
Bir başkası; "Eğer ünlü dünyasında yeterince üst sıralardaysanız, o zaman sadece bir şeylerden sıyrılmakla kalmaz, aynı zamanda kendi şovunuzu da yapabilirsiniz" sözleriyle tepki gösterdi.
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Baldwin çiftinin yedinci çocuğu 2022'de dünyaya geldi. Alec Baldwin’in ayrıca eski eşi Kim Bassenger’dan 29 yaşında Ireland Baldwin adında kızı bulunuyor. Ireland Baldwin'in 20 aylık bir çocuğu bulunuyor.