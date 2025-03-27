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        Haberler Dünyadan Alec Baldwin: Melania Trump benim Donald Trump taklitlerime bayılıyor - magazin haberleri

        Alec Baldwin: Melania Trump benim Donald Trump taklitlerime bayılıyor

        Skeç programında yıllarca yaptığı ve kendisine Emmy ödülü kazandıran Donald Trump taklitleriyle bilinen Alec Baldwin, First Lady Melania Trump'ın bu taklitlerine bayıldığını öne sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 10:23 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:42
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        "Donald Trump taklitlerime bayılıyor"
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        Ünlü oyuncu Alec Baldwin, Melania Trump'ın hayranlığını kazandığını öne sürdü.

        66 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu, bugüne dek rol aldığı pek çok filmin yanı sıra Saturday Night Live adlı ünlü TV programında Donald Trump skeçleriyle de biliniyor. Bu hafta başında katıldığı bir etkinlikte konuşan Baldwin, First Lady Melania Trump'ın, kendisinin yaptığı Donald Trump taklidini çok sevdiğini iddia etti.Alec Baldwin; "Melania her cumartesi gecesi diziyi izliyor. Ve televizyonu işaret edip 'İşte böyle biri! İşte böyle biri! Kesinlikle! Alec Baldwin tıpkı Donald gibi!' sözlerini kullandı.

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        Alec Baldwin, Ekim 2016'dan Kasım 2020'ye kadar Saturday Night Live programında Donald Trump'ı canlandırdı ve 2017'de bu performansıyla Emmy kazandı.

        Melania Trump'ın aksine Donald Trump'ın ise Alec Baldwin'in kendisini taklit etmesinden nefret ettiği açıkça biliniyor. İlk başkanlık dönemindeyken Adalet Bakanlığı veya Federal İletişim Kurulu'nun skeç komedi programını cezalandırıp cezalandıramayacağını sorduğu öğrenilmişti.

        Donald Trump sosyal medyadan da şöyle bir paylaşımda bulunmuştu: Saturday Night Live gibi komik olmayan / yeteneksiz programların tüm zamanlarını aynı kişiyi (beni) tekrar tekrar eleştirip 'diğer taraftan' pek bahsetmeden geçirmesi gerçekten inanılmaz. Federal Seçim Komisyonu ve/veya Federal İletişim Kurulu bunu incelemeli mi? Demokratlarla tabii ki Rusya arasında gizli bir anlaşma olmalı!

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        #Melania Trump
        #donald trump taklidi
        #Alec Baldwin
        #SNL

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