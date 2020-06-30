Albayrak çiftine çirkin ifadelere tepki yağdı

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün gece Twitter'dan 4'üncü çocuğunun dünyaya geldiğini duyurdu. Bu tweet'in altında bazı sosyal medya hesaplarınca yapılan çirkin yorumlar her kesimin tepkisini topladı. Siyasiler de Berat Albayrak ve Esra Albayrak çiftine yapılan hakaretleri kınadı.

"DEĞERLERİMİZDE DE YERİ YOK"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum. Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur" dedi.

Altun, "Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz. İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SEFİL VE KARANLIK ZİHNİYET"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Esra Albayrak hanımefendiye yönelik paylaşımda bulunan kişinin 'bel hum adall'* olduğu aşikardır ve bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum" dedi. (*Hayvandan aşağı)

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı yolunu işaret ettiği mesajında şunları yazdı: "Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zûl geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir."

"SİYASET DE İNSANLIK DA OLMAZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'da şunları yazdı: "Siyasete eşlerin, çocukların, torunların özne yapılması ayıptır, ahlaksızlıktır. Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz. Esra Hanım'ı yeniden anne olmasından ötürü tebrik ediyorum. Allah kendisine, vatanına milletine hayırlı bir evlat yetiştirmeyi nasip etsin."

"KADINA SALDIRIYA KARŞIYIZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kadınlara yönelik her türlü saldırının karşısında olacağımızı daha önce de belirtmiştik. Sayın Esra Erdoğan Albayrak’a yönelik ahlak dışı söylemleri ve çirkin ithamları kınıyorum. Allah evlatlarını güle güle büyütmeyi nasip etsin" dedi.

"KİM OLURSA OLSUN KINAMALI"

CHP'nin 2018'deki cumhurbaşkanı adayı ve eski milletvekili Muharrem İnce, Twitter'da "Sosyal medyada Esra Albayrak’a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır. Bu tür paylaşımlar ister Başak Demirtaş’a yapılsın, ister Esra Albayrak’a yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmalıyız, kınamalıyız, yapanı da cezalandırmalıyız" diye yazdı.

"BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ"

Bir süre önce benzer bir saldırının hedefi olan HDP'nin tutuklu eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da Twitter'da kınama mesajı yazdı: "Esra Albayrak'a yönelik çirkin ifadeler sarf edilmesini kınıyorum. Kadınlara yönelik bu saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Esra Hanım'ın yeni çocuğunun doğumunu da tebrik ediyorum. Allah analı babalı büyütsün. Demokrasinin ve barışın olduğu bir ülkede yaşasın."

Gözaltına alınan şüpheli E.B.

MERSİN'DE GÖZALTINA ALINDI

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın edindiği bilgiye göre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumun ardından, şüpheli E.B. hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli E.B, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. E.B. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

ÇİRKİNLİĞİ DEŞİFRE ETTİLER

Habertürk yazarı Sevilay Yılman ile Turgay Güler, Süleyman Özışık, Bayram Zilan gibi tanınmış gazeteciler çirkin mesajları deşifre ederek saldırıyı kınadı.