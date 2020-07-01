Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, bir süre önce dördüncü kez çocuk sahibi oldu. Bakan Albayrak, mutluluğunu kişisel Twitter hesabından duyururken, Mersin’den bir kullanıcı Albayrak'ın bu mesajının altına hakaret içeren bir paylaşımda bulundu.
Beycan Üçkardeş'in haberine göre, söz konusu ağır hakaret içeren paylaşımın, FETÖ terör örgütü ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. İktidar ve muhalefet kanadından ve yetkili yetkisiz her kesimden büyük tepki çeken hakaret içeren paylaşımdan sonra Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturma başlatıldı.
Başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumun ardından, emlakçılık yaptığı ifade edilen iki çocuk babası E.B., Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınırken, evi ile iş yerinde de kapsamlı arama yapıldı.
YURT DIŞI BAĞLANTISI
Bu arada, Siber Suçlarla Mücadele görevlileri hakaret içeren söz konusu paylaşımın yurt dışı bağlantılı bazı hesaplarla ilişkili olduğunu belirledi.
Bu hesaplarla ilgili yapılan detaylı araştırmanın devam ettiği ifade edilirken, FETÖ terör örgütü bağlantısı üzerinde durulduğu ifade edildi. Geceyi Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren zanlının, bugün adliyeye çıkarılması bekleniyor.
BAKAN SOYLU AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu konuda sabah saatlerinde yaptığı açıklamada paylaşım yapan hesapların bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü hesaplar olduğunu ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!