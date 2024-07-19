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        Haberler Spor Transfer Alanyaspor, Mert Furkan Bayram'ı renklerine bağladı - Futbol Haberleri

        Alanyaspor, Mert Furkan Bayram'ı renklerine bağladı

        TFF 2'nci Lig'deki İzmir temsilcisi Altınordu'da forma giyen ve İspanya temsilcisi Atletico Madrid'in de ilgilendiği 19 yaşındaki kaleci Mert Furkan Bayram, Süper Lig ekibi Alanyaspor'a transfer oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:56 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:56
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        Mert Furkan resmen Alanyaspor'da
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        Altınordu, altyapısında yetişip U19 Milli Takımı'yla Kuzey İrlanda'daki 2024 U19 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen genç file bekçisinin bonservisini daha önce anlaştığı Alanyaspor'a verdi. Altınordu Bornova Futbol Okulları’ndan (AFO) keşfedilen genç eldiven, Altınordu’nun akademi takımlarında forma giydikten sonra 2022-2023 sezonunda A takıma yükseldi.

        1.88 boyundaki genç file bekçisi geçen sezon 16 lig maçında oynadı.

        Halen U19 Milli Takım kampında olan kaleci, kamptan gönderdiği, "8 yaşında kapısından girdiğim, yaklaşık 11 yılımın geçtiği Altınordu Kulübü ile bugün ayrılık vakti. Üzerimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İnşallah bu kulüp adına da herşey güzel olur. Şimdi yeni maceralara atılma zamanı" mesajı ile Altınordu’ya veda etti. Altınordu da Mert Furkan Bayram’ın küçüklüğünden itibaren değişik yaş kategorilerindeki forma giydiği maçlardan hazırlanan bir video klip yayınladı. Mert Furkan'ı İspanyol devi Atletico Madrid'in de istediği iddia edilmişti.e 9 Ekim-13 Kasım tarihlerinde oynanacak.

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