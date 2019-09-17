Alanyaspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
SERDAR ALİ ÇELİKLER: Virajı dönemeyen acemiler mangası... Altay'ın üçüncü kez elinden kaçırdığı topta gol yenildi. Golde Zanka ile ortak hata olsa da hatanın büyüğü Altay'ındı. 1-0 girmekle 1-1 girmek arasında fark var. İkinci yarıya başladığında Jailson'un inanılmaz hatası ile 2. gol gelince, zaten iyi gününde olmayan takım bozuldu.
Sonra "yetmez" dercesine Ozan da bir hata yaptı, Zanka'nın da yine hatalar zincirine eklenmesi ile 3. gol geldi. Alanya pozisyon bulamadan 3 gol attı. Tamamı bireysel hatalardan. Bu kadar çok hata yaparsanız kazanmanız imkansız.
Bir transfer döneminde bir sol bek alınamamasının sancıları sürüyor. Bugün bir sol bek olsa, Dirar sağ beke geçer, Ozan orta göbek alternatiflerden biri olurdu. Ersun Hoca'nın artık özellikle geriye düşülen maçlarda olmak üzere Ferdi'yi almaması gerektiğini düşünüyorum.
MEHMET DEMİRKOL: 1-0’da Alanya’nın orta 6’lı bloğu merkezi öne çekince Fenerbahçe savunmasının sakarlıkları başladı. Alanya bundan sonra gole Fenerbahçe’den hep daha yakın oldu. Fenerbahçe öndeki oyuncularını çok az oyuna sokabildi.
Fenerbahçe savunma ve kalecisinin 3 golde de yaptığı anormal sakarlıklar... Dirar hariç 5 oyuncudan 4’ü rakibe asist denebilecek işler yapınca lig liderine karşı puan, olasılık dışıydı. Emre üzerine inşa edilmiş bir oyun Emre’siz olmuyor.
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