Alanyaspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Ancak saha içerisindeki sorunu görmek ve çözmek kenar yönetimine düşüyor. Teknik adam aklı burada öne çıkıyor. Ersun Yanal, yaptığı değişikliklerde hatalıydı. Tıpkı savunmanın yaptığı hatalarda olduğu gibi bir başka hatayı da Yanal hoca yaptı.