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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu’ndan, Oğuz Aydın açıklaması! - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu’ndan, Oğuz Aydın açıklaması!

        Galatasaray'ın, Corendon Alanyaspor'un gurbetçi futbolcusu Oğuz Aydın'ı transfer listesine eklediği ve kulüpler arasında ilk görüşmenin gerçekleştiğine dair çıkan haberlerle ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 23 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda herhangi bir takımla iletişime geçmediklerini dile getirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:36 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:36
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        Oğuz Aydın için transfer açıklaması!
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        Gelecek sezonun transfer planlaması için çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, Corendon Alanyaspor'daki performansıyla dikkat çeken Oğuz Aydın'ı renklerine bağlamak istediği ve Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun da Oğuz için ilk etapta 7 milyon Euro istediği, ardından bunun pazarlıkla 5 milyon Euro’ya düştüğüne dair çıkan haberlerle alakalı Başkan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

        İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu söz konusu haberleri yalanladı. Çavuşoğlu, "Şimdiden asılsız haberlere başladılar. Kimseyle görüşmemiz ve pazarlığımız olmadı. Tamamen uydurma bir haber. Yurt içi ve yurt dışından birçok kulübün Oğuz'a talip olduklarına dair dair bilgiler geliyor. Tekrar söylüyorum, Oğuz'la alakalı hiç bir kimseyle ve kulüple görüşmemiz olmadı. Lig bitinceye kadar da olmayacak" dedi.

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