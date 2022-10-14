Antalyaspor'un golleri ise 57 ve 87'de Haji Wright'tan geldi.

Turuncu-yeşilli takıma üç puanı getiren golleri 44'te Ahmed Hassan, 51'de Arnaud Lusamba ve 70'te Doumbia kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçı Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynandı. Antalya şehrinin iki takımını karşı karşıya getiren derbii ev sahibi Alanyaspor 3-2'lik skorla kazandı.

88. dakikada Antalyaspor'da Wright farkı bir kez daha bire indirdi. Antalyaspor'un orta alanda geliştirdiği atakta Mustafa Erdilman'ın araya attığı topla Wright kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.

10. dakikada Alanyaspor'dan Efecan Karaca'nın solda kullandığı köşe vuruşunda Fatih Akyol, arkaya çevirdi. Topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunu kaleci Alperen Uysal iki hamlede kontrol etti.