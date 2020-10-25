Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri; 8. dakikada Davidson ve 81. dakikada Khouma Babacar kaydetti. Ligdeki 5. galibiyetini alan Alanyaspor bu sonucun ardından 16 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Fatih Karagümrük ise 8 puanda kaldı.

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