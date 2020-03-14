Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'un konuğu Gaziantep FK'ydı.

Seyircisiz oynanan mücadelede ev sahibi, 42. dakikada Caulker'ın golüyle öne geçti. Akdeniz ekibini 2 golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayılırken skoru koruyan Eral Bulut'un öğrencileri 5 maçlık aranın ardından galibiyetle tanıştı.