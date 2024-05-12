Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Giriş: 12.05.2024 - 21:01 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:03
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'a konuk oldu.
İlk yarısı golsüz biten maçta siyah-beyazlılar, 61'de Muleka ile öne geçti.
Ev sahibi 79'da Ahmed Hassan ile beraberliği yakaladı.
Kalan sürede başka gol olmazken mücadele 1-1 noktalandı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 55, Alanyaspor 50 yaptı.
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