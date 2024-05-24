Alanya'da makilik alanda yangın çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Alara Mahallesi Köprü mevkisinde, yerleşim yerlerine yakın makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 31 personel müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 5 dönüm alan zarar gördü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.