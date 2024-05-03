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        Alanya'da Fin turist kaldığı otelde ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen Finlandiyalı turist, kaldığı otelde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:29 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:29
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        Fin turist otelde ölü bulundu
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        Finlandiya'dan Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen 84 yaşındaki Aino Marja Kallio, kaldığı Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir otelde uzun süre odasından çıkmayınca otel personeli durumdan şüphelenerek içeri girdi.

        Kallio'nun hareketsiz yattığını gören personel, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        Otele, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Fin turistin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kallio'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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        #Antalya Alanya
        #turist
        #ölüm
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