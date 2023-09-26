Alanya'da caretta caretta yuvaları takip ediliyor
Antalya'nın Alanya ilçesinde caretta caretta yuvaları izlenerek süresi gelmesine rağmen yavru çıkışı olmayanlar kontrol ediliyor
Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan, Konaklı Mahallesi plajında bulunan nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yuvalarını çevrecilerle gezdi.
YUVALAR TEKER TEKER İNCELENDİ
Kayhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, haziran - temmuz döneminde kaplumbağaların yumurtalarını bıraktığı yuvalarda inceleme yaptıklarını söyledi.
Yumurtadan çıkma zamanı geçen yuvaları açmak zorunda kaldıklarını belirten Kayhan, "Bazı yavruların yuvadan çıkmadan telef olduğunu gördük. Yavrular muhtemelen ıslanan toprak yüzünden veya üzerinde misafirlerimizin olması nedeniyle telef olmuş." dedi.
65 GÜN SONRA ÇIKIYORLAR
Yavruların yumurtadan 65 günden sonra mutlaka çıkmaları gerektiğine dikkati çeken Kayhan, tespit edilen yuvaların kendilerine bildirilmesini istedi.
DENİZE YAKIN YERLER ZARAR VERİYOR
Kayhan, belirlenen yuvaları kafes sistemiyle koruma altına alarak, takibini yaptıklarını vurguladı.
Yuva alanlarına misafirlerin ilgisi, kafeslerin yerlerinin değiştirilmesi, su sporlarının yapılması, güneşin toprakla buluşmasın engellenmesi ve denize yakın yerde yumurtlamanın yapılması gibi etkenlerin yuvalara zarar verdiğini kaydeden Kayhan, butarz olaylar nedeniyle kayıpların arttığını söyledi.
300'DEN FAZLA YUMURTA TESPİT EDİİLDİ
Kayhan, Alanya bölgesinde bu yıl 300'den fazla yumurtlama alanı tespit ettiklerini belirtti.