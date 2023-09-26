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        Haberler Yaşam Alanya'da caretta caretta yuvaları takip ediliyor

        Alanya'da caretta caretta yuvaları takip ediliyor

        Antalya'nın Alanya ilçesinde caretta caretta yuvaları izlenerek süresi gelmesine rağmen yavru çıkışı olmayanlar kontrol ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 21:39 Güncelleme: 26.09.2023 - 21:39
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        Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği Başkanı Şerefnur Kayhan, Konaklı Mahallesi plajında bulunan nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yuvalarını çevrecilerle gezdi.

        YUVALAR TEKER TEKER İNCELENDİ

        Kayhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, haziran - temmuz döneminde kaplumbağaların yumurtalarını bıraktığı yuvalarda inceleme yaptıklarını söyledi.

        Yumurtadan çıkma zamanı geçen yuvaları açmak zorunda kaldıklarını belirten Kayhan, "Bazı yavruların yuvadan çıkmadan telef olduğunu gördük. Yavrular muhtemelen ıslanan toprak yüzünden veya üzerinde misafirlerimizin olması nedeniyle telef olmuş." dedi.

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        65 GÜN SONRA ÇIKIYORLAR

        Yavruların yumurtadan 65 günden sonra mutlaka çıkmaları gerektiğine dikkati çeken Kayhan, tespit edilen yuvaların kendilerine bildirilmesini istedi.

        DENİZE YAKIN YERLER ZARAR VERİYOR

        Kayhan, belirlenen yuvaları kafes sistemiyle koruma altına alarak, takibini yaptıklarını vurguladı.

        Yuva alanlarına misafirlerin ilgisi, kafeslerin yerlerinin değiştirilmesi, su sporlarının yapılması, güneşin toprakla buluşmasın engellenmesi ve denize yakın yerde yumurtlamanın yapılması gibi etkenlerin yuvalara zarar verdiğini kaydeden Kayhan, butarz olaylar nedeniyle kayıpların arttığını söyledi.

        300'DEN FAZLA YUMURTA TESPİT EDİİLDİ

        Kayhan, Alanya bölgesinde bu yıl 300'den fazla yumurtlama alanı tespit ettiklerini belirtti.

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        #alanya
        #Caretta
        #Şerefnur Kayhan
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