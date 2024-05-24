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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alanya'da bıçaklı tehdidin sonu meydan dayağı oldu!

        Bıçaklı tehdidin sonu meydan dayağı oldu!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, bıçakla saldırdığı vatandaşlardan sandalye ve sopalarla meydana dayağı yedi. Saldırganın dayak yediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 08:43 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:02
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        Bıçaklı tehdidin sonu meydan dayağı oldu!
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        Antalya'da olay, Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Alanya Öğretmenevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir saldırgan elindeki bıçakla Öğretmenevi personeliyle sözlü tartışma yaşadı.

        SANDALYE İLE SALDIRGANA VURDU

        İHA'da yer alan habere göre ardından personellere bıçağı zaman zaman sallayan şüpheli, Öğretmenevinin kapısından uzaklaşırken içerden çıkan bir kişi ise elinde sandalye ile arkasından vurdu.

        7 KİŞİLİK GRUP MEYDAN DAYAĞI ATTI

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        Görevli personel sandalyeyle saldırgana arka arkaya vurmaya devam etti. Olaya çevredeki esnaf da dahil olurken saldırgana bazı vatandaşlar da sopa ve tekmeyle vurdu. Yere düşen saldırgana, 6-7 kişilik grup tarafından adeta meydan dayağı atıldı.

        OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

        Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde elinde bıçaklı saldırganın öğretmenevinin önünde personele doğru yöneldiği ve sözlü tartışma yaşandığı görüldü.

        Ardından sözlü tartışma yaşadığı kişinin eline aldığı sandalyeyle şüpheliye vurduğu ve çevredeki vatandaşların da yere düşen saldırgana tekmeler savurduğu anlar yer aldı. Bir vatandaşın ise "yeter arkadaşlar" dediği de görüntülere yansıdı.

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        #Antalya
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