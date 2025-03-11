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        Haberler Gündem Trafik Alanya'da 138 bin TL çakar cezası

        Alanya'da bir sürücüye 138 bin TL ceza

        Antalya'nın Alanya ilçesinde usulsüz çakar lamba kullanan otomobil sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:10 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:10
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        Alanya'da 138 bin TL çakar cezası
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        Antalya'nın Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik uygulamasında çakar lamba ile seyir halindeki bir aracı durdurdu.

        Yetkisiz çakar tertibatı kurmaktan 138 bin 172 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu.

        Araç da 30 gün trafikten men edildi.

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