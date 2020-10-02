Bugün sizlere Alaçatı’nın meşhur damla sakızlı kurabiyesini yapacağım. Ağızda dağılan mükemmel kurabiyeler. Bu kurabiyeleri sakın kaçırmayın derim.

Alaçatı Kurabiyesi İçin gereken Malzemeler:

250 gr yumuşamış tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı nişasta

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket damla sakızlı vanilya

1 çay bardağı dövülmüş fındık

Üzerine;

Pudra şekeri

Alaçatı Kurabiyesi Yapılışı:

Öncelikle karıştırma kabına tereyağımızı alalım.

Sıvıyağ ve yumurtayla krema kıvamına gelene kadar elimizle karıştıralım.

Daha sonra nişasta, pudra şekeri ve damla sakızlı vanilyayı ekleyerek, karıştıralım.

Malzemeler eriyince, kabartma tozunu ve unu da azar azar ekleyelim.

Pürüzsüz ve ele yapışmayan bir hamur elde edelim.

Tepsimize yağlı kağıdı serelim.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alalım.

Yuvarlayıp tepsiye dizelim.

Önceden ısıtılmış180 derece fırında, altları hafif pembe renk alana kadar pişirelim.

Üzerleri hafif çatlamaya başladığında kızarmadan alalım.

Tamamen soğuyunca, pudra şekeri serpelim.

Mis kokulu kurabiyelerimiz servise hazır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Damla sakızlı vanilya yerine, vanilya da kullanabilirsiniz.