Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Hacıalibey Mahallesi Çelikel Sokak'ta karşılaşan, aralarında alacak verecek meselesinde husumet bulunan M.Ç. ile Ahmet A. tartışmaya başladı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda bir kişi yaralandı
Hacıalibey Mahallesi Çelikel Sokak'ta karşılaşan, aralarında alacak verecek meselesinde husumet bulunan M.Ç. ile Ahmet A. tartışmaya başladı.
Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ç, tabancayla Ahmet A'yı sol bacağından yaraladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli M.Ç'yi yakaladı.
Yaralı Ahmet A. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.