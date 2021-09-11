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Ala Tokel ile Oğulcan Engin aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri

Sürpriz ikili: Ala Tokel ile Oğulcan Engin!

Ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'ndan sürpriz bir şekilde ayrılan Oğulcan Engin'in YouTuber Ala Tokel ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor

11.09.2021 - 17:14 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen işletmeci oğlu Oğulcan Engin'in özel hayatıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İki ay önce oyuncu Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrılan Engin'in YouTuber Ala Tokel ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. 

  • SÜRPRİZ İKİLİ

    Eyüboğlu'nu çabuk unutan Oğulcan Engin'in Tokel ile ilişkisini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ettiği konuşuluyor. Tarafların haklarında çıkan haberlerle ilgili suskunluklarını koruması ise dikkatlerden kaçmadı.

  • "TATLI BAŞLANGIÇ EVRESİNDEYİZ"

    Danla Bilic'in YouTube videosuna konuk olan Ala Tokel, "Flörtün var mı?" sorusuna, "Var. Tatlı ilk başlangıç evresindeyiz."cevabını vermişti.

  • ALA TOKEL HAKKINDA

    Ala Tokel, 3 Aralık 1994'de dünyaya geldi. Tokel’in annesi İranlı, babası ise İstanbul doğumlu. Ala Tokel, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya lisans bölümünden mezun oldu. YouTube'da 262 bin abonesi olan Tokel'in kendisine ait bir makyaj stüdyosu bulunuyor.

  • "EZGİ'YE SORUN"

    Ezgi Eyüboğlu, 1,5 yıldır aşk yaşadığı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den sürpriz bir kararla ayrılmıştı.

    Oğulcan Engin, ayrılık sorularına, "Benim haberim yok, Ezgi Hanım'a sorun." yanıtını vermişti.

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