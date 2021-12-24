Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ala Tokel: Aslıhan Doğan Turan'ın tuvalet kağıdı da siyah!

Ala Tokel: Aslıhan'ın tuvalet kağıdı da siyah!

Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın evine ziyarete giden YouTuber Ala Tokel, çiftin banyodaki tuvalet kağıdını takipçileriyle paylaştı. Tokel, sosyal medyada gündem olan kareye, "Çok sormuştunuz... Evet Aslıhan'ın tuvalet kağıdı da siyah!" notunu düştü

24.12.2021 - 16:16 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Aslıhan Doğan Turan ile futbolcu Arda Turan'ın yedi yıllık arkadaşlığı 2015'te aşka dönüşmüştü. 2019'da nikah masasına oturan çift, aynı yıl oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına almıştı. İkilinin ikinci çocukları Asil Aslan ise geçtiğimiz sene dünyaya gelmişti.

  • Siyah rengine olan tutkusuyla bilinen Aslıhan Doğan Turan'ın geçtiğimiz gün YouTuber Ala Tokel, evine ziyarete gitti.

  • Tokel, Turan'ın misafir tuvaletinde siyah tuvalet kağıdı olduğunu görünce şaşkına dönüp, çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

    Ala Tokel, kısa sürede sosyal medya gündem olan gönderisinde, "Çok sormuştunuz... Evet, Aslıhan'ın tuvalet kağıdı da siyah!" ifadelerini kullandı.

  • 36. YAŞ GÜNÜ PARTİSİ

    Öte yandan 4 Aralık'ta 36. yaşına basan Aslıhan Doğan Turan, doğum gününü evinde eşi Arda Turan ve yakın arkadaşlarıyla birlikte düzenlediği parti ile kutlamıştı. 

    Gecede davetliler siyah renkli kıyafetler giymeyi tercih ederken Turan'ın da gri detayları olan mini bir elbise giymişti.

  • Partiye eşi Selin İmer ile katılan Mustafa Ceceli, sevilen şarkılarını davetliler için seslendirmişti. Geceden renkli görüntüler de sosyal medyada paylaşılmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.