12 yıldır kontağını çevirmeden saklıyor

AA'nın haberine göre baba mesleğini sürdüren Mevlütoğulları, farklı marka kamyonlarla uzun yıllar birçok ülke ve kenti dolaştı.

Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı da olan Mevlütoğulları, 'Al yazmalım' adını verdiği kamyonu 12 yıldır kontağını çevirmeden iş yerinin yanındaki alanda tutuyor.

Mevlütoğulları, yıllar sonra da olsa 9 bin 232 kilometrede, tüm parçaları orijinal BMC Morris marka kamyonu satın aldı.

"ARACI GÖRMEK İSTEYENLERE KAPIM HER ZAMAN AÇIK"

Nakliyecilik yaparak 9 çocuk büyüten 65 yaşındaki Mevlütoğulları, muavinlik ve nakliyecilik işleriyle uğraştığı için çocuk yaşlardan beri kamyonlara merakı olduğunu söyledi.

Yıllarca muavinlik yaptıktan sonra 1976 yılında ehliyet aldığını anlatan Mevlütoğulları, "Aracımızı sattık, babam yine fabrikadan yeni araç aldı. Askerden geldikten sonra şoför olarak yurt içi ve yurt dışına çalışmaya başladım. O günden beri BMC marka Morres model kamyona çok meraklıydım" dedi.

Mevlütoğulları, o dönem kamyonları genellikle Avrupa'dan gelen gurbetçilerin aldığını ve garajlarında beklettiğini ifade ederek, "1988'de bu aracı almak için babamla gittim ama satmadılar. Bundan 12 yıl önce aracın sahibi rahmetli olunca satıyorlardı. Çocuklarından ben bu aracı aldım. Babamla gittiğimde alamamıştık ama ben sonrasında aldım" diye konuştu.