Al Pacino bir yaşındaki oğlunun annesi Noor Alfallah ile Noel partisinde

Al Pacino'nun sözcüsü de "Al ve Noor uzun yıllardır çok iyi arkadaşlar ve şimdi de oğulları Roman'ın ebeveynleri durumundalar" demişti.

Noel partisine birlikte katılan ikilinin arkadaş olarak mı yoksa sevgili olarak mı bir arada olduğu netlik kazanmadı.