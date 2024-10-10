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        Haberler Dünyadan Al Pacino alkolü nasıl bıraktığını açıkladı - magazin haberleri

        Al Pacino alkolü nasıl bıraktığını açıkladı

        Uzun yıllar alkol bağımlılığı sorunu yaşayan Al Pacino, alkol bilincini kararttığı için bu alışkanlığını yıllar önce bıraktığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 15:13 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:17
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        • 1

          Al Pacino, korkutucu derecede bilinç kararmaları yaşadıktan sonra içki ve uyuşturucuyu bıraktığını açıkladı.

          84 yaşındaki Oscar'lı yıldız, sürekli mercek altındaki hayatıyla başa çıkmakta zorlandıktan sonra alkol ve madde bağımlılığına yöneldiğini, ancak onlarca yıldır artık hiç bu yola başvurmadığını anlattı. Yaşam tarzının artık hafızasını etkilemeye başladığında onu değiştirmeyi seçtiğini söyledi.

        • 2

          People'a konuşan Pacino, "Çok genç yaşlarda unutkanlık başladı. Bilinç kararması diyorlar. Bundan dolayı çok geriliyordum" dedi.

          Pacino, başlangıçta 'Adsız Alkolikler'e (Bireyleri alkolizmden uzak tutmayı amaçlayan ve alkolikleri iyileştirmeye adanmış küresel bir örgüt) kaydolmayı denediğini ancak destek sistemini yararlı bulmadığını, bu nedenle arkadaşı Charlie Laughton'un ona destekçi rolü üstlendiğini ekledi.

        • 3

          Pacino, "Bir süre Adsız Alkolikler'e gittim. Harika bir yerdi ama bana göre değildi. Laughton tarafından desteklenmek bana yardımcı oldu" ifadesini kullandı.

        • 4

          Pacino, 15 Ekim'de yayınlanacak yeni anı kitabı 'Sonny Boy'da Hollywood'daki hayatından hikayeler anlatıyor. 'Baba' (Godfather) filmi yıldızı, kitabı kısmen dört çocuğu için bir kayıt olarak yazdığını açıkladı.

        • 5

          Eski eşi Jan Tarrant ile ilişkisinden 34 yaşındaki Julie'nin babası olan Pacino'nun oyuncu Beverly D'Angelo ile paylaştığı 23 yaşında Anton ve Olivia adlarında ikiz çocukları var. Ünlü oyuncunun ayrıca film yapımcısı eski sevgilisi Noor Alfallah'la birlikteliğinden 16 aylık Roman adında bir oğlu bulunuyor. Pacino ile Alfallah, çocuklarının doğumundan bir yıl sonra ayrıldı.

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