Akyazı-Nallıhan kara yolu trafiğe kapatıldı

Akyazı-Nallıhan kara yolu Mudurnu bölümü trafiğe kapatıldı
Ankara'nın Nallıhan ilçesi ile Sakarya'nın Akyazı ilçelerini birbirine bağlayan Akyazı-Nallıhan kara yolunun Bolu'nun Mudurnu ilçesi Aynalıkaya mevkisinde çalışma nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Ankara'nın Nallıhan ilçesi ile Sakarya’nın Akyazı ilçeleri arasında köprü görevi gören Akyazı-Nallıhan kara yolunun Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki bölümünde yol çalışması başlatıldı.
Aynalıkaya mevkisindeki çalışma nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.
10 gün sürmesi beklenen çalışmalar süresince sürücüler alternatif yolları tercih edecek.
Akyazı üzerinden Nallıhan'a gidecek sürücülerin Göynük yolunu kullanmaları gerekiyor.