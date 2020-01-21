Aktüel sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? Birçok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

AKTÜEL NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, aktüel şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "aktuel" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "aktüel"dir.

AKTÜEL NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre dilimize Fransızcadan geçen aktüel, "güncel, edimsel" gibi anlamlarda kullanılmaktadır.