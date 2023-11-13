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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi AKSUNGUR, milli olarak geliştirilen TEI-PD170 motoruyla 30 bin fit yükseklikte uçuş gerçekleştirdi - Savunma Sanayi Haberleri

        AKSUNGUR, milli olarak geliştirilen TEI-PD170 motoruyla 30 bin fit yükseklikte uçuş gerçekleştirdi

        Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı (İHA), bir ilki daha gerçekleştirdi. TUSAŞ Motor Sanayii tarafından TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan AKSUNGUR, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 20:47 Güncelleme: 13.11.2023 - 20:47
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        AKSUNGUR İHA'dan bir ilk daha
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        TÜRK Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur silahlı insansız hava aracı (SİHA), TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından üretilen TEI-PD170 yerli motorla 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı.

        Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "İlkleri gerçekleştirmeye devam eden Aksungur, azami uçuş yüksekliğini milli motorla birlikte aştı. TEI tarafından üretilen TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan Aksungur, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı.

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        Aksungur böylece, milli imkanlarla üretilen motorla birlikte bir başarıya daha imza attı" denildi.

        Şirketin ayrıca, Aksungur'un yerli motorla 40 bin feet'lik yükseklikte uçmasını hedeflediği belirtildi.

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        #Aksungur İHA
        #haberler
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