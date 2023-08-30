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        Haberler Yaşam Aksaraylı gurbetçinin renkli kıyafet tutkusu

        Aksaraylı gurbetçinin renkli kıyafet tutkusu

        Hollanda'da yaşayan, tatil için memleketi Aksaray'a gelen 64 yaşındaki gurbetçi Kadir Demir, renkli kıyafet tercihiyle dikkat çekiyor. Çevresinde 'Modacı Kadir' olarak tanınan Demir, sadece ayakkabılarının fiyatının 14 bin euro olduğunu belirterek, "1972 yılından bu yana bu şekilde renkli kıyafetler giyiyorum. Benim en büyük alışkınlığım bu ve bırakamıyorum. Ben elbise ve ayakkabılarıma bir daire parası harcadım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 10:07 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:07
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          Hollanda'dan memleketi Aksaray'a gelen, elbise olarak takım elbise, kravat ve gömlek tercih eden, saat, kemer ve tespihe de büyük önem gösteren Kadir Demir'i görenler, kendisiyle fotoğraf çekilmek istiyor.

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          Arkadaşlarının giyim tarzı nedeniyle kendisine 'Modacı Kadir' ismini verdiğini belirten Demir, "1972 yılından bu yana bu şekilde renkli kıyafetler giyiyorum. Benim en büyük alışkanlığım bu ve bırakamıyorum. Ben elbise ve ayakkabılarıma bir daire parası harcadım" dedi.

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          "RENKLİ 48 ÇİFT AYAKKABIM, 80 KIYAFETİM VAR"

          Çocukluğunda babasından renkli kıyafetler istediğini söyleyen Kadir Demir, "Hollanda'nın Rotterdam kentinde yaşıyorum. Babam Hollanda'da işçi olarak çalışırdı. Ben de ona mektup yazar renkli kıyafetler isterdim. Babam da bana getirirdi. Benim mesleğim yorgancılık.

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          Moda yorgan evinde çalışırdım. Kendi elbiselerime de o dönemde şekil verirdim. 1985 yılında Hollanda'ya gittim. 48 çift değişik renklerde ayakkabım var. 80 kıyafetim var. Ayakkabılarımı özel olarak İspanya'da kemeri ile birlikte yaptırıyorum" diye konuştu.

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          "SADECE AYAKKABILARIM 14 BİN EURO"

          Kıyafetlerinin ütüsünü kendisinin yaptığını belirten Demir şunları dedi:

          "Kıyafetlerimi eşime ütületmem, kendim ütülerim. Bazen günde 2 veya 3 defa üstümü değiştiririm. Hem yurt dışında hem de Aksaray'da renkli kıyafetlerimi görenler benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Bazen de renkli giyindiğim için gülenler oluyor.

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          Ben de kimseyi umursamadan gülüp geçiyorum. 4 çocuğum, 8 tane de torunum var. Benden giyim tavsiyesi alan da var. Sadece ayakkabılarım 14 bin euro. Elbiselerin modası geçince de yardım kuruluşlarına veriyorum. En sevdiğim renk ise kırmızı beyaz çünkü bayrağımızın rengi."

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