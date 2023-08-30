Aksaraylı gurbetçinin renkli kıyafet tutkusu

Ben de kimseyi umursamadan gülüp geçiyorum. 4 çocuğum, 8 tane de torunum var. Benden giyim tavsiyesi alan da var. Sadece ayakkabılarım 14 bin euro. Elbiselerin modası geçince de yardım kuruluşlarına veriyorum. En sevdiğim renk ise kırmızı beyaz çünkü bayrağımızın rengi."