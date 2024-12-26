Aksaray'ın içme suyu kaynakları koruma altına alındı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Aksaray'daki içme suyu temin eden kuyu ve kaynakların koruma altına alınmasını kararlaştırdı.

DSİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 9 derin kuyu ve 2 kaynak, Aksaray'ın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamakta kullanılıyor. Kuyu ve kaynakların bulunduğu alanlar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda içme suyu kaynakları olarak koruma altına alındı.

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Belirlenen bölgelerin korunması amacıyla kuyu ve kaynakların etrafında "mutlak koruma alanı", "birinci derece koruma alanı", "ikinci derece koruma alanı" ve "ilave tedbir alanı" oluşturulması kararlaştırıldı. İlanda, söz konusu alanların haritaları ile burada uyulması gereken şartlara da yer verildi.