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        Haberler Gündem Çevre Aksaray'ın içme suyu kaynakları koruma altına alındı | Son dakika haberleri

        Aksaray'a içme suyu temin eden kuyular ve kaynaklar koruma altına alındı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Aksaray'daki içme suyu temin eden kuyu ve kaynakların koruma altına alınmasını kararlaştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 11:47 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:47
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        Aksaray'ın içme suyu kaynakları koruma altına alındı
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Aksaray'daki içme suyu temin eden kuyu ve kaynakların koruma altına alınmasını kararlaştırdı.

        DSİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 9 derin kuyu ve 2 kaynak, Aksaray'ın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamakta kullanılıyor. Kuyu ve kaynakların bulunduğu alanlar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda içme suyu kaynakları olarak koruma altına alındı.

        Belirlenen bölgelerin korunması amacıyla kuyu ve kaynakların etrafında "mutlak koruma alanı", "birinci derece koruma alanı", "ikinci derece koruma alanı" ve "ilave tedbir alanı" oluşturulması kararlaştırıldı. İlanda, söz konusu alanların haritaları ile burada uyulması gereken şartlara da yer verildi.

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