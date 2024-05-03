Aksaray'daki organize sanayi bölgesindeki bir yağ fabrikasında saat 07.30 sıralarından belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

DHA'da yer alan habere göre alevler hızla tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlama sesleri de duyulurken, bölgedeki ilçe ve illerden da itfaiye ekipleri istendi. Ekiplerin alevleri söndürmek için çalışması sürüyor.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Ahmet Şahin'e ait olan atık madeni yağ geri dönüşüm işleme fabrikasındaki yangının ilk belirlemelere göre sistem gazı bacasından çıktığını belirtildi. Yangının ise işçilerin, iş yerine yeni geldiği saatlerde başladığı, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri ise alevleri söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.