Aksaray'da kaza: otomobil TIR'a çarptı

DHA

Kaza, saat 16.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Fatih Demir yönetimindeki 06 CJB 05 plakalı otomobil, Mithat Altuğ'un kullandığı 07 GKE 78 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın şiddetiyle dorsesinin arkasına sıkışan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Fatih Demir ile yanındaki arkadaşı Serkan Akyüz'ün, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan sürücü Demir'in babası, ağabeyi ve yakınları ise kaza yerine gelip, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Mithat Altuğ ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.