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        Haberler Gündem Güncel Aksaray'da feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Aksaray'da feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı

        Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 09:58 Güncelleme: 01.09.2024 - 10:01
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        Aksaray'da feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı
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        Aksaray'da Ahmet Neşeli (50) idaresindeki otomobil, Sultanhanı ilçesi Sanayi kavşağında Özcan Sarı (24) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki Selahattin Düzgün (43) ve Mevlüt Düzgün (13) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Neşeli ve Mevlüt Düzgün'ün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.​​​​​​​

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        #Aksaray
        #trafik kazası
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