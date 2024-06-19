Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aksaray'da ATV gezintisi ölümle sonuçlandı | Son dakika haberleri

        Aksaray'da ATV gezintisi ölümle sonuçlandı

        Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kontrolden çıkan ATV, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:24 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Güzelyurt'ta yaşayan ve İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Abdullah Özer, Ihlara beldesinde kendisine ait ATV ile geziye çıktı.

        • 2

          Ilısu köy yolunda seyrederken Özer'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği ATV, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

        • 3

          ATV'nin hurdaya döndüğü kazada Özer ağır yaralanırken yoldan geçen araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        • 4

          Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Özer'i ambulansla Güzelyurt İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürmek için yola çıktı.

        • 5

          Özer, tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        En acı doğum günü! "Sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz"
        En acı doğum günü! "Sen toprağın altında biz üstünde çürüyoruz"
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası!
        Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Kadıköy Adalar İskelesi'nde bayram yoğunluğu: Metrelerce kuyruk oluştu
        Kadıköy Adalar İskelesi'nde bayram yoğunluğu: Metrelerce kuyruk oluştu
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Habertürk Anasayfa