Aksaray'da ATV gezintisi ölümle sonuçlandı
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kontrolden çıkan ATV, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
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Güzelyurt'ta yaşayan ve İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Abdullah Özer, Ihlara beldesinde kendisine ait ATV ile geziye çıktı.
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Ilısu köy yolunda seyrederken Özer'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği ATV, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
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ATV'nin hurdaya döndüğü kazada Özer ağır yaralanırken yoldan geçen araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Özer'i ambulansla Güzelyurt İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürmek için yola çıktı.
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Özer, tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.