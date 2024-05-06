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        Haberler Gündem Güncel Aksaray'da ağıl çöktü: 50 koyun öldü

        Aksaray'da yağış nedeniyle ağıl çöktü: 50 koyun öldü

        Aksaray'ın Yeşilova beldesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ağılın çatısı çöktü. Çöken ağıldaki 50 koyun öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 01:23 Güncelleme: 06.05.2024 - 01:24
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        Aksaray'da ağıl çöktü: 50 koyun öldü
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        Aksaray'da yağış nedeniyle çöken ağıldaki 50 küçükbaş öldü.

        AA'nın haberine göre; merkeze bağlı Yeşilova beldesi Yılanlı mevkisinde Sefer Kertel'e ait ağılın çatısı, yağmur nedeniyle çöktü. Ağıldaki 50 koyun öldü.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD, çöken ağılda çalışma yürüttü.

        İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ DEMİR: ÇÖKEN AĞILDA 900 KÜÇÜKBAŞ BULUNUYORDU

        Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir, gazetecilere, bölgede 2 gündür şiddetli yağışların olduğunu söyledi.

        Çöken ağılda 7 üreticiye ait toplam 900 küçükbaş bulunduğunu belirten Demir, şöyle konuştu: "Ağılın çatısı yağan yağmura dayanamamış ve çökmüş. Ağılın çatısı toprak kaplama olduğu için büyük bir ağırlık yapmış duvarlara. Sonuç olarak da ağıl çökmüş. İhbar üzerine ekipler hızlıca bölgeye intikal etti. Ekipler, buradaki vatandaşlarla ilk etapta 80'e yakın hayvanı ağıldan canlı olarak kurtarmış. Hayvanların çoğu da yıkılma olmadan dışarı kaçmış. Sabah yapılacak hasar tespiti ile net rakamlar belli olur ancak 50 hayvanın öldüğünü biliyoruz."

        AFAD İL MÜDÜRÜ ÇEVİK: ENKAZ ALTINDA HAYVAN KALMADI

        AFAD İl Müdürü Kadir Çevik de kentteki aşırı yağışlardan ötürü bir ağılın damının çöktüğünü, ekiplerin hızlıca olay yerine geldiğini ifade etti. Hayvanların büyük kısmının kurtarıldığını anlatan Çevik, "Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. AFAD olarak 2 ekip ve 8 kişiyle burada çalışma yürütüyoruz. Enkaz altında hayvan kalmadı. Ekipler çöken damı kaldırıyor." diye konuştu.

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        #Son dakika haberler
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        #haberler
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