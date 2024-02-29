Akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı farzı, sünneti ve kazası nasıl kılınır?

Akşam namazı nasıl kılınır? Akşam namazı farzı, sünneti ve kazası nasıl kılınır?

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Akşam vakti, güneşin batması ve kızıllığın gökyüzünden kaybolması ile başlar. Bu vakit, Müslümanlar için günün yoğunluğundan sonra manevi bir sükunet ve huzur anı sunar. Akşam namazı, 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplamda 5 rekattan oluşur. Bu yazımızda, akşam namazının nasıl kılındığı, farz, sünnet ve kazası hakkında detaylı bilgiler verilecektir.

Akşam Namazı Kaç Rekattır?

Akşam namazı akşam ezanı okunduktan sonra kılınır. Akşam 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere 5 rekattan meydana gelir. Akşam namazının kılınması diğer vakit namazlarından farklıdır. Diğer vakit namazlarında önce sünnet kılınırken, sadece akşam namazında önce 3 rekat farz, ardından 2 rekat sünnet kılınır.

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Akşam Namazı Sünneti-Farzı Nasıl Kılınır?

“Akşam namazı nasıl kılınır kadın erkek” sorusu internet aramalarında sıklıkla yapılan aramalardan biridir. Namaz tüm Müslümanlara farz olan ibadetlerden biridir. Namazı kadın ve erkekler farklı şekillerde eda ederler. Bu farklı şekiller ellerin erkeklerde ve kadınlarda farklı bağlanması gibi düşünülebilir. Akşam namazı vakti güneşin batmasıyla başlar ve şafağın kaybolmasıyla akşam namazı vakti sona erer. Aşağıda akşam namazının kadın ve erkekte nasıl eda edileceği ayrıntılı olarak ele alınmıştır:

3 Rekat olan Farzın Kılınışı:

Namaza başlamadan önce sadece erkekler Kamet getirir. Kamet ezan demektir.

"Allâh-ü Ekber" (4 kere),

"Eşhedü en lâ ilâhe İllallah" (2 kere),

"Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah" (2 kere),

"Hayye ale's-salâh" (2 kere),

"Hayye ale'l-felâh" (2 kere),

"Kad Kâmeti's Salâh" (2 kere),

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"Allâh-ü Ekber" (2 kere),

"Lâ ilâhe İllallah" (1 kere).

İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya),

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Kadınlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar)...

Birinci Rekat:

Sübhaneke okunur,

Euzü-Besmele çekilir,

Fatiha Suresi okunur,

Namaz Suresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rükuya gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

İkinci Rekat:

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Besmele çekilir,

Fatiha Suresi okunur,

Namaz Suresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'ya gidilir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

Ardından oturuşa geçilir, oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

Üçüncü rekat:

Besmele çekilir,

Fatiha Sûresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'ya gidilir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

Son oturuşa geçilir, Ettahiyyâtü okunur,

Allahümme Salli, Allahümme Barik, - Rabbena Atina, Rabbena Firli duaları okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek farz namazı tamamlanır.

2 Rekat Sünnetin Kılınması:

İlk olarak “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya” diye akşam namazı sünnetini kılmaya niyet edilir. Ardından "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır, Eller bağlanır ve namaza başlanır...

Birinci Rekat:

Sübhaneke okunur,

Euzü-Besmele çekilir,

Fatiha Suresi okunur,

Namaz Suresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rükuya gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

İkinci Rekat:

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Besmele çekilir,

Fatiha Suresi okunur,

Namaz Suresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rükuya gidilir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,

Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina, Rabbena Firli duları okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazdan sonra Tesbihat yapılarak dua edilir.

Akşam Namazı Kazası Nasıl Kılınır? İslam dini kolaylık dinidir. Vaktinde kılınamayan namaz “kaza” edilir. Namazın kazası demek farz olan kısmının vaktinde kılınamayıp daha sonra kılınması demektir. Akşam namazının kazası ise farz olan 3 rekatın kılınmasıyla gerçekleştirilir. Akşam namazının kazası şöyle eda edilir: Niyet ettim Allah rızası için, vaktine yetişip de kılamadığım akşam namazını kılmaya'' şeklinde niyet edilir. Ya da “Vaktinde kılamadığım ilk akşam namazını kılmaya” şeklinde niyet edebileceği gibi “kılamadığım son akşam namazını kılmaya” şeklinde de niyet edebilir. Ardından yukarıda detaylı olarak anlattığımız gibi farz olan 3 rekat kılınır. Dinimizde namazları vaktinde kılmak sünnettir. Ümmü Ferve (r.a.) şöyle demiştir. Hz. Peygambere: “–Amellerin hangisi daha faziletlidir?” diye sorulduğunda Allah Resulü: “–İlk vaktinde kılınan namazdır” buyurdu. (Tirmizî, Salât, 13/170; Ebû Dâvûd, Salât, 9/426. Ayrıca bkz. Buhârî, Mevâkît, 5; Cihâd, 1; Müslim, Îmân, 137-139). REKLAM Peygamber Efendimizin vaktinde kılamadığı namazın yok denecek kadar az olduğu rivayet edilmiştir. Bu durumla ilgili şöyle bir örnek bulunmaktadır: “Bir sefer esnasında Resulullah ve ashabı, dar bir geçide gelmişlerdi. Resûl-i Ekrem Efendimiz bineğin üzerindeydi. Yağmur üzerlerine devamlı yağıyor, altlarında meydana gelen çamur (bataklık hâlini alıp inmelerine mâni oluyordu). Namaz vakti gelmişti. Resûlullah müezzine emretti, müezzin ezan okuyup kâmet getirdi. Fahr-i Kâinât Efendimiz bineğinin üzerinde olduğu hâlde öne geçti ve ashâbına namaz kıldırdı. Îmâ ile namaz kılıyordu. Secdeleri yaparken rükûdan biraz daha fazla eğiliyordu.” (Ahmed, IV, 173-174; Tirmizî, Salât, 186/411)” Namazı vaktinde kılmak Allah Teala’nın hoşuna gider. Eğer hastalık, kaza ya da çok acil bir durum yok ise namazı vaktinde kılmak önemlidir. Vaktinde kılınamayan namazları ise kaza yapmak gerekir. Kaza namazları kerahet vakitleri dışında istediğiniz zaman kılabilirsiniz. Kerahet vakitleri güneş doğarken, güneş tam tepedeyken ve güneş batarken olan zamanlardır. Bu vakitlerde herhangi bir namazı kılmak mekruh olarak kabul edilir. Regaip Kandili namazı nasıl kılınır?

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