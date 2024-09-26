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        Haberler Ekonomi Enerji Aksa Enerji 2030 sonuna kadar 5 milyar dolar yatırım yapacak - Enerji Haberleri

        Aksa Enerji 5 milyar dolar yatırım yapacak

        Aksa Enerji üst yönetiminin liderliğinde gerçekleşen toplantıda, Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, "2030 yılı sonuna kadar 5 milyar dolar tutarında yatırımla, kurulu gücümüzü 3 katına çıkartarak 1,1 milyar dolar FAVÖK yaratmak hedefi ile ilerliyoruz. Güçlü ve yenilikçi stratejimizle bu hedefimize ulaşacağımıza güvenimiz tam" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 17:10 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:10
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        Aksa Enerji 5 milyar dolar yatırım yapacak
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        Aksa Enerji, bugün Four Seasons Bosphorus’ta düzenlediği Analist Toplantısı’nda yeni yatırım ve büyüme planlarını paylaştı.

        2030 yılı itibarıyla, Avrupa ve Amerika’da yeni pazarlara açılarak varlık gösterdiği alanı 2 kıtadan 4 kıtaya ulaştıracak ve toplam kurulu gücünü de 7 bin 850 MW ile 3 katına yükseltecek. Gerçekleştireceği yenilenebilir enerji yatırımlarıyla toplam kurulu gücündeki yenilenebilir enerji payını ise yüzde 28 seviyesine ulaştıracak.

        Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı; “Enerji sektörü, iklim değişikliği nedeniyle yeniden şekillenirken; Aksa Enerji, bu dönüşümün sadece bir parçası değil, öncüsü olma kararlılığını sürdürüyor. Bugün geldiğimiz noktada, enerjiye erişimi daha güvenilir ve sürdürülebilir kılma misyonuyla hareket ediyoruz. 2030 Global Stratejimiz ise geleceğin enerji ihtiyaçlarına çözüm sunma vizyonumuzu yansıtıyor.

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        Bu doğrultuda Aksa Enerji olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şu anda stratejimiz kapsamında 4 ayrı lokasyonda devam eden yatırımlarımız var. Özellikle yenilenebilir enerji alanında yoğunlaşacak yeni yatırım kararlarımızla birlikte hedefimize ulaşmak için daha da hızlanacağız” açıklamasını yaptı.

        "SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

        Bu çerçevede 2030 stratejileri kapsamında 5 milyar dolar yatırım ile 1.1 milyar dolar FAVÖK hedefine ulaşma konusunda iddialı olduklarını söyleyen Cemil Kazancı, “Önümüzdeki dönemde kurulu gücümüzü 7 bin 850 MW’a çıkaracak ve küresel pazarlardaki varlığımızı 2 kıtadan 4 kıtaya genişleteceğiz. Portföyümüzdeki yenilenebilir enerjinin payını yüzde 28’e yükseltirken, Aksa Enerji olarak çevresel sorumluluklarımızın bilinciyle daha sürdürülebilir bir dünya için çalışacağız. Tüm bu atılımları 5 milyar dolar değerinde güçlü bir yatırımla mümkün kılacağız” şeklinde konuştu.

        Global hedeflerinin ardında güçlü bir mali yapının mevcut olduğunu belirten Cemil Kazancı, “Gelecek dönemde de bu yapıyı koruyarak Şirketimizin sağlam temeller üzerinde büyümesini sağlayacağız. FAVÖK marjımızı 25 puan artışla yüzde 52 seviyesine yükselteceğiz. Aynı zamanda garantili gelir sözleşmelerimizle riski minimize ederek uzun vadeli başarıya odaklanacağız.

        Aksa Enerji olarak geleceğin enerji dünyasına yön vermeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda belirlediğimiz stratejik hedefler; sadece bugünün değil, yarının enerjisini de şekillendirmek için attığımız adımlardır. Bulunduğumuz her yerde insana ve çevreye değer katmayı; bunu yaparken de ülkemizi her anlamda güçlendiren çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz” dedi.

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