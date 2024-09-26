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        Haberler Gündem Güncel Esenler'de alkollü taksici polis otosuna çarpıp kaçtı, yakalanınca ekiplere saldırdı | Son dakika haberleri

        Esenler'de alkollü taksici polis otosuna çarpıp kaçtı, yakalanınca ekiplere saldırdı

        İstanbul Esenler'de polis ekip otosuna çarparak kaçan taksi sürücüsü, kısa sürede yakalandı. Yakalandıktan sonra yapılan testte 2,18 promil alkollü çıkan sürücü polis ekiplerine saldırdı. Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:35 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:01
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          Esenler Hal Otogar Yolu Aksaray istikametinde Oktay Ürer'in kullandığı taksi, seyir halindeki polis otosuna çarptı. Kazanın ardından sürücü araçla kaçtı.

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          Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaçtıktan kısa bir süre sonra taksi sürücüsü Oktay Ürer,  Atışalanı Köprüsü mevkisinde yakalandı. 

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          Oktay Ürer'in yapılan ölçümünde, 2,18 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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          Çekiciyle taksi olay yerinden götürülmek istendiği sırada Oktay Ürer, ekiplere saldırdı. Gözaltına alınan Ürer emniyete götürüldü.

          O anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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