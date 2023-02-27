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Akrilik Boya Nedir?

Akrilik reçine pigmentleri ve sudan oluşmakta olan akrilik boya, hem dekorasyonda hem de günlük hayatta çeşitli amaçlar ile kullanılmakta olan bir boya çeşididir. İçerisinde yer almakta olan pigmentlerin çokluğu boyanın kalitesinin artmasına neden olmaktadır. Böylelikle istenilen renk daha kolay bir şekilde elde edilmektedir.

Akrilik boyanın nasıl kullanıldığı özellikle resim sanatı alanına yeni dahil olan bireyler için bir merak unsurudur. İçerisinde plastik ve akrilik olan reçine parçacıklarının yer aldığı akrilik boyanın kullanımı hakkında merak edilenler nedeni ile akrilik boya nasıl kullanılır sorusu sıkça sorulmaktadır.

Akrilik Boya Nasıl Kullanılır?

Akrilik boya kullanımı esnasında kuruma zamanını kısaltmak amacı ile içerisine jel katılmaktadır. Derinlik kazandırmak için de içerisine doku macunu katılmaktadır. Akrilik boyanın inceltilmesi, su kullanımı ile birlikte mümkün olmaktadır. Beyaz renge daha farklı renk ve su eklenerek istenilmekte olan renge sahip olunmaktadır.

Akrilik boya kullanımında bilinmesi gereken en temel ve mühim şey hızlı fırça darbeleri ile çalışılması gerektiğidir. Akrilik boya çok hızlı bir şekilde kurumakta olduğundan bu teknik önemlidir. Hızlı, planlı ve kararlı çalışılması oldukça mühimdir. Akrilik boya kullanımı şu şekilde sıralanmaktadır:

Palet bıçağı ile kullanma

Baskılama tekniği ile akrilik kullanımı

Sıçratma

Noktalama tekniği

Detaylandırma tekniği

Akrilik Boya Doğru Kullanımı

Kıvam olarak yağlı boyaya benzemekte olan ancak su bazlı olan bir boya çeşidi olduğu söylenebilmektedir. Yağlı boyanın ağır bir kokusu bulunmakta olan akrilik boya da böyle bir koku bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra oldukça hızlı bir şekilde kurumaktadır. Kurumadan önce ise su ve sabun ile oldukça kolay bir şekilde temizlenebilmektedir. Ancak kuruduğunda ise daha dayanıklı bir hale dönüşmektedir. Akrilik boya doğru kullanımı ise oldukça kolaydır. Özellikle hobi ve dekorasyonlarda sıkça kullanılmakta olduğu gözlemlenmektedir. Ressamlar tuvalde, tekstilciler ise ürün renklendirme de bu boyayı tercih etmektedir.

Ev dekorasyonu açısından bakıldığında ise kapı, dolap, masa, sandalye gibi ahşap eşyalarda kullanımı gerçekleştirilebilmektedir. Aynı zamanda ikinci el eşyaların daha yeni görünmesine sebebiyet vermektedir. Pek çok farklı noktada kullanılmakta olan akrilik boya sayesinde eski görünüme sahip olan eşyalar da oldukça yeni bir görünüme sahip olabilmektedir.

Akrilik Boya Ne İşe Yarar?

Başta resim alanında olmak üzere pek çok farklı alanda kullanılmakta olduğu bilinmektedir. Yapısında bulunmakta olan esnek pigmentler sayesinde dış etkenlere yağlı boyada daha dayanıklıdır. Tuval üzerinde çatlama yapmadığı için ressamlar tarafından sıkça tercih edilmektedir. Kokusuzdur ve bununla birlikte çabuk kurumakta olan bir yapısı bulunmaktadır. Kullanımı resim sanatı ile sınırlı görülmemektedir. Dekorasyon alanında da çeşitli boyamalar ile görülebilmektedir.

Genel olarak bakıldığında akrilik boya ne işe yarar sorusuna farklı alanlarda cevaplar verilebilmektedir. Başta resim sanatı olmak üzere çeşitli durumlarda da kullanımı gerçekleştirilmekte olan bir boyadır. Bunun yanı sıra daha hafiftir ve yağlı boya gibi ağır bir kokusu bulunmamaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos