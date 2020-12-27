Akran zorbalığına dair özgün bir dayanışma hikâyesi!

Sıradan Bir Gün, Ada ve Bir Aslan İstiyorum kitaplarıyla Türkiye'de çok sevilen Mark Janssen’in resimleri ve Sanne Rooseboom'ın kalemini buluşturan Çözüm Bakanlığı, zorbalığa göğüs geren bir grup arkadaş hakkında ilham verici, eğlenceli ve macera dolu bir roman!

Nina on bir yaşında, maceraperest bir kız çocuğudur. Postacı olan babası, bir gün eve gizemli "Çözüm Bakanlığı"na gönderilmiş bir mektup getirir. Nina bu mektubu okumaktan kendini alamaz ve babasının çantasından mektubu ödünç alır. Mektup okulda zorbalığa uğrayan dokuz yaşındaki Ruben tarafından yazılmıştır.

Nina ve en iyi arkadaşı Alfa, Çözüm Bakanlığı diye bir yer olmadığı için Ruben'e yardım etmeye karar verirler. Ne var ki Ruben ve yaşlı komşusu sayesinde yanıldıklarını anlarlar: Bir zamanlar Çözüm Bakanlığı diye bir yer gerçekten de var olmuştur! Üstelik üç sorunu çözmeyi başarırlarsa bakanlığı yeniden kurmaları mümkün olacaktır.





“Bugün çantasında Çözüm Bakanlığı için bir mektup vardı. Zarfın üstünde şu yazıyordu: ÇÖZÜM BAKANLIĞI’NA, Hepsi bu. ‘Bununla ne yapacağım şimdi ben?’ deyip zarfı masaya fırlatmıştı Nina’nın babası. ‘Bakanlık mı? Neymiş o?’ dedi Nina, ev ödeviyle meşguldü. Avrupa’daki bütün ülkeleri ezberlemeye çalışıyordu. Bir anlığına zarfa baktı ve ardından tekrar Polonya’yla Macaristan arasındaki Slovakya’ya çevirdi bakışlarını. ‘Hükümetin bir parçası,’ dedi babası. ‘O zaman adresi bulursun,’ dedi Nina. ‘Hayır, bulamam. Çözüm Bakanlığı diye bir yer yok çünkü. Çok tuhaf. ‘ Sakalını kaşıdı. Karmaşık bir şey düşünmek zorunda olduğunda hep böyle yapardı. Nina mektubu aldı ve karmaşık bir şey düşünmek zorunda olduğunda sürekli yaptığı gibi saçındaki atkuyruğuyla oynadı. Beyaz bir zarftı, biraz buruşmuştu. Mavi, küçük harflerin kenarlarında yağmurdan dolayı mürekkep izleri oluşmuştu. Zarfı havaya kaldırıp lambaya doğru tuttuğunda içindekini gördü: Kare şeklinde katlanmış bir mektup. Zarfın arka üst kısmında büyük harflerle şöyle yazıyordu: RUBEN.”

Sanne Rooseboom

1979’da Utrecht’te doğdu. Amsterdam Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra on yıl boyunca bir gazetede editör olarak çalıştı. Bir dönem İngiltere’de muhabirlik yaptı ve dergilere hikâyeler yazdı. Yaklaşık sekiz sene üzerinde çalıştığı Çözüm Bakanlığı 2016 yılında yayımlandı ve kitap bir seriye dönüştü. Yazar, hayatını Rotterdam’da sürdürüyor.

KÜNYE

Kitap: Çözüm Bakanlığı

Yayınevi: Can Çocuk

Yazan: Sanne Rooseboom

Çeviren: Hasan Türksel

Resimleyen: Mark Janssen

Yaş aralığı: 9, 10, 11 +

Sayfa: 200